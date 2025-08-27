الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في استشراف المستقبل

العين (وام)



أكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي كرّست مسيرتها لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم.وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: لقد أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في مواقع القيادة وصنع القرار، وفي ميادين التعليم والبحث والابتكار، وأصبحت ركيزة أساسية في استشراف المستقبل وصناعة التنمية المستدامة، ونحن في جامعة الإمارات نعتز بريادة طالباتنا والكادر النسائي التعليمي، وبما يقدمنه من إسهامات علمية وبحثية رائدة، تشكل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية والابتكار، وتعكس التزام الجامعة برسالتها الوطنية في دعم الطاقات النسائية وتمكينها من الإبداع والتميّز.

كما أكد أن المرأة الإماراتية ستبقى دائماً نموذجاً يُحتذى به في العطاء والريادة، ومصدر فخر واعتزاز لوطننا الغالي. وتوجه معاليه بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى بنات الوطن، اللواتي أثبتن حضورهن المتميز في مختلف الميادين، وساهمن بجهودهن وعطائهن في رسم ملامح مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولتنا اليوم.

من جانبه قال الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، بهذه المناسبة، في يوم المرأة الإماراتية، نعتز في جامعة الإمارات العربية المتحدة بما حققته طالباتنا وخريجاتنا من إنجازات متميزة في مختلف التخصصات، حيث أثبتن كفاءتهن وريادتهن في البحث والابتكار والعمل المجتمعي، كما أننا نفخر بعضوات هيئة التدريس اللاتي يساهمن في تعزيز التعليم والابتكار والبحث العلمي، حيث ساهمت العاملات في الجامعة بدور كبير في دعم المنظومة التعليمية.

وأوضح أن ما تقدمه المرأة الإمارتية من عطاء يعكس دورها المحوري في دفع مسيرة التنمية، وتخريج أجيال تسهم في تعزيز مكانة الوطن عالمياً، ونحن في جامعة الإمارات العربية المتحدة نؤكد التزامنا المستمر بتمكين بنات الوطن، وتوفير البيئة الداعمة التي تفتح أمامهن آفاق التميز والريادة.

من جانبها عبرت عدد من القيادات النسائية في الجامعة عن اعتزازهن بالدور المحوري للمرأة كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، حيث قالت الدكتورة أسماء المنهالي، وكيل كلية العلوم، إن يوم المرأة الإماراتية هو تتويج لمسيرة حافلة بدأتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، في بناء وطن ساهمت فيه المرأة بجدارة، وبرزت إنجازات المرأة الإماراتية في التعليم والبحث العلمي، لاسيما في مجالات الخلايا الجذعية، والأمراض الوراثية، وعلاج السرطان، والعلوم البيئية، والصناعات الدوائية، والتغذية العلاجية، والتكنولوجيا، بدعم كبير من الدولة ومؤسساتها الأكاديمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء الجابري، مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية الطب والعلوم الصحية: في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية تثبت أن المرأة شريك أساسي في بناء المعرفة وصناعة المستقبل.. من قيادة فرق علمية وطنية في مجالات الاستدامة والفضاء، إلى الريادة في أبحاث الأمراض الوراثية والتقنيات الطبية المتقدمة، أثبتت الإماراتيات حضورهن المتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتواصل جامعة الإمارات تمكين المرأة عبر بيئة أكاديمية وبحثية داعمة للابتكار والريادة.

وبدورها قالت الدكتورة منى المنصوري، مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة، إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في إبراز الدور المحوري للمرأة في مسيرة التنمية، والاعتزاز بإنجازاتها الرائدة في نهضة الوطن، فقد أثبتت المرأة الإماراتية حضورها المتميز في ميادين العلم والعمل والإبداع، لتكون نموذجاً يُحتذى في العطاء والتميز.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة منى الجناحي، وكيل كلية التربية، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية تجسد الفخر والاعتزاز بمكانة المرأة ودورها المؤثر على الصعيدين الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية في التعليم والبحث العلمي انعكست إيجاباً على نهضة المجتمع وتطوره.