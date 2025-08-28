الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر: نعتز بإنجازات ابنة الإمارات.. ونفخر بما حققته من نجاحات

سعود بن صقر: نعتز بإنجازات ابنة الإمارات.. ونفخر بما حققته من نجاحات
28 أغسطس 2025 12:08

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية اعتزازه بإنجازات ابنة الإمارات وفخره بما حققته من نجاحات.

وقال في كلمة لسموه «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُحيّي رمز المحبة والعطاء والخير، التي كانت ولا زالت ركيزة أساسية في نهضة وطننا ومسيرته التنموية. نعتز بإنجازات ابنة الإمارات، ونفخر بما حققته من نجاحات، وما تبذله من جهود لصون الهوية الوطنية وتعزيز القيم، مدفوعة بالعلم والإرادة والطموح. معها نمضي يداً بيد نحو مستقبلٍ مشرق بإذن الله».

المصدر: وام
سعود بن صقر
الإمارات
