الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته

هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته
28 أغسطس 2025 15:25

أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً عالمياً يقتدى به في مجال تمكين المرأة ودعمها على المستويات المختلفة وفي شتى القطاعات والمجالات الحيوية.
وأوضح سموّه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن هذه الإنجازات هي ثمرة للجهود المتواصلة، التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، والتي تتوّج اليوم بإطلاق «مبادرة أم الإمارات 50:50» الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها الحيوي في المجتمع على الصُعُد المختلفة المحلية والإقليمية والعالمية خلال الخمسين سنة المقبلة، إلى جانب الدعم الكبير والاهتمام المستمر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي قضايا المرأة أولوية استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات وسعيها المستمر نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات المختلفة ذات الأولوية الوطنية.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، نحتفي بـ«يوم المرأة الإماراتية»، هذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسّد تقدير دولة الإمارات لجهود المرأة وعطائها اللامحدود.
وفي هذا اليوم، نفتخر بما تحقق من إنجازات في مسيرة تمكين المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها الفاعلة في شتى الميادين، وترسيخ دورها ركيزة أساسية في بناء الوطن وشريكة فاعلة في نهضته وتقدمه وازدهاره».

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة
المصدر: وام
هزاع بن زايد
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©