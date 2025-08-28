«الإمارات للخدمات الصحية» تُطلق «الدليل الصحي للعودة إلى المدارس»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، «الدليل الصحي للعودة إلى المدارس»، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة وصحية، وتزويد الطلبة وأولياء الأمور بأهم الإرشادات التي تضمن بداية عام دراسي مفعم بالنشاط والنجاح.

وأشارت المؤسسة رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أنه سيتم تطبيق هذا الدليل في 541 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، مما يعزّز تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والتعليمي، ويضمن لمئات الآلاف من الطلبة عاماً دراسياً آمناً، صحياً، وفعّالاً.

وقالت المؤسسة: «يقدم الدليل مجموعة شاملة من النصائح والإجراءات العملية التي تساعد على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة، والوقاية من الأمراض المعدية، وتعزيز العادات اليومية الإيجابية مثل التغذية السليمة، النشاط البدني، والنوم الكافي».

وأضافت: «كما يشكّل الدليل مرجعاً أساسياً لأولياء الأمور لدعم أبنائهم في تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن ينعكس إيجاباً على التحصيل الدراسي وجودة الحياة».

وأفادت المؤسسة بأن إطلاق هذا الدليل يأتي ضمن التزامها بتطوير خدمات الصحة المدرسية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كنموذج رائد في رعاية الطلبة، ودعم العملية التعليمية من خلال صحة مستدامة.

ويُعد الدليل أداة استراتيجية تعزز الشراكة بين الأسرة والمدرسة والقطاع الصحي. كما يعكس توجهات الدولة نحو الاستثمار في صحة الطلبة، باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وحدّد الدليل مواصفات الغذاء الصحي للطلاب، بحيث يتضمن تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون، مشدداً على ضرورة الحد من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.

وحث الدليل أولياء الأمور على توفير وجبات صحية خفيفة لأبنائهم الطلاب، وتجنب الوجبات السكرية، مع تفضيل المصادر الطبيعية للسكر مثل الفواكه الطازجة.

وأكد الدليل أهمية النشاط ممارسة البدني للطلاب، ليساعد على تقليل القلق وزيادة تركز الطالب في المدرسة، داعياً إلى ممارسة الطالب ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً، مثل المشي والجري وممارسة الرياضة، على أن يكون ذلك مقسّماً على مدار اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.

وأوصى الدليل، بتحديد وقت استخدام الشاشات المرتبطة بالترفيه، لذلك يجب وضع خطط وقواعد محددة لذلك خلال العام الدراسي والاتفاق عليها مع الطالب مع بداية العام الدراسي، مشدداً على ضرورة تقليل استخدام الشاشات قبل النوم ليتراوح بين 30 و60 دقيقة، حيث يمكن للشاشات أن تجعل النوم أكثر صعوبة.

وتطرّق الدليل إلى المواصفات والضوابط التي يستلزم أن تكون عليها الحقيبة المدرسية، حيث وضع لها 7 ضوابط، أبرزها ألا تتجاوز حقيبة الظهر أكثر من 10 إلى 20% من وزن جسم الطفل أو الطالب، وضبط وضعية الحقيبة بحيث يكون الجزء السفلي عند خصر الطفل.

ونبّه الدليل إلى أهمية إبلاغ المدرسة بأي حالة طبية يعاني منها الطفل أو في حال كان يستخدم أدوية معينة أو لديه حساسية، لافتاً إلى ضرورة تقديم تعليمات واضحة وإرفاق الأوراق اللازمة لممرضة المدرسة أو الإدارة.

وأكد الدليل أهمية تنظيم النوم للطلاب، لمنع الآثار السلبية على صحة الطالب وسلوكه وأدائه الدراسي، موضحاً أن الطلاب من مختلف الأعمار يحتاجون إلى عدد مختلف من ساعات النوم.

وأوضح الدليل أن طلاب مرحلة ما قبل المدرسة (3- 5 سنوات) يحتاجون حوالي 10 إلى 12 ساعة نوم في الليل، بينما أطفال المدرسة الذين أعمارهم (6- 12) يحتاجون نحو 9 إلى 12 ساعة، أما المراهقون (13 إلى 18) فيحتاجون إلى ما يتراوح بين 8 و10 ساعات نوم كل ليلة.

الدليل أكد أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة، كما يتطلب توفير بيئة مدرسية صحية تعاوناً وثيقاً بين أولياء الأمور والكادر التعليمي والصحي، مشيراً إلى أن رسائل هذا العام تركز على دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات الصحية اليومية لدى الأبناء، بدءاً من الاهتمام بالتغذية المتوازنة والنوم الكافي، ووصولاً إلى تعزيز الوعي بالنظافة الشخصية والممارسات الوقائية التي تحمي صحتهم وتدعم مسيرتهم التعليمية.