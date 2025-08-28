الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: ترسيخ مكانة المرأة في مسيرة التنمية

حمد سيف الشامسي
29 أغسطس 2025 02:03

أبوظبي (وام)

أكّد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم المرأة الإماراتية يُمثّل مناسبة وطنية، نجدد فيها الفخر والاعتزاز بمسيرة ابنة الإمارات، الحافلة بالعطاء والإنجازات، والتي تزدهر عاماً بعد عام بإرادتها القوية، وإصرارها على النجاح، وفي ظل الجهود الرائدة والمستدامة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري للمرأة في عملية البناء والتطوير، فوفرت لها كل السبل والمقومات للانطلاق في إبداعاتها الملهمة، ولتكون شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.
وأشار معاليه، إلى أن احتفالية هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وفي ظل إعلان 2025 «عام المجتمع»، تجسّد الرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ مكانة المرأة عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تحتفي دولة الإمارات هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في مسيرة مشرفة قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فكانت خمسين عاماً من العمل والعطاء، والريادة النسائية في مختلف المجالات.

