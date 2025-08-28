الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للإعلام» تحتفي بالمرأة الإماراتية تكريماً لإنجازاتها الوطنية والريادية

جانب من الاحتفالية
28 أغسطس 2025 23:01

أبوظبي (الاتحاد) 
احتفت «أبوظبي للإعلام»، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم المرأة الإماراتية 2025، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، الذي أطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، وبالتزامن مع إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، وتخصيص هذا العام ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وجاء تنظيم هذه الفعالية، التي أقيمت في مبنى صحيفة «الاتحاد»، تجسيداً لنهج الشركة في تكريم المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، وإبراز مساهماتها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، والاحتفاء بقصص نجاحاتها المشرّفة.

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية.. حضور مؤثر وملهم في القطاعات الثقافية والفنية والمتحفية
مسؤولات وطبيبات بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: إنجازات نسائية في مسيرة التنمية الطبية

بهذه المناسبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «يُشرّفنا أن نُشارك في هذه المناسبة الوطنية التي تجسّد قيم عام المجتمع، وتنسجم مع رؤية «أم الإمارات 50:50»، حيث نُجدّد التزامنا بتكريم المرأة الإماراتية والاحتفاء بدورها المؤثر في مختلف الميادين. وإن شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يعكس إيماننا الراسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية في مسيرة الإعلام والتنمية الشاملة، ونستلهم من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» مواصلة تعزيز إسهامات ابنة الإمارات في نهضة الوطن وتحقيق تطلعاته الطموحة».

شهدت الفعالية حضور موظفي الشركة من مختلف الإدارات والمنصات الإعلامية، للمشاركة في أنشطة عكست روح التكاتف والانتماء، وأكدت الدور الحيوي للمرأة في دعم مسيرة الإعلام الوطني وتعزيز قيم الشراكة المجتمعية، وسط أجواء مفعمة بالتقدير والإلهام.
وواكبت «أبوظبي للإعلام» احتفالات يوم المرأة الإماراتية عبر فعاليات داخلية متنوعة وأنشطة تفاعلية، إلى جانب ما تبثه منصاتها الإعلامية من تقارير وبرامج ومحتوى هادف يُبرز إنجازات المرأة الإماراتية كشريك استراتيجي في بناء المستقبل.

أبوظبي للإعلام
يوم المرأة الإماراتية
راشد القبيسي
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©