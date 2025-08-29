السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حميد بن عمار عضواً في المجلس التنفيذي بعجمان بدرجة رئيس دائرة

حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حميد بن عمار عضواً في المجلس التنفيذي بعجمان بدرجة رئيس دائرة
29 أغسطس 2025 17:17

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بدرجة رئيس دائرة.
يمثّل هذا التعيين ترجمة عملية لرؤية سموه في تعزيز العمل التنفيذي بكفاءات وطنية شابة، قادرة على التفاعل مع متطلبات المرحلة وقيادة التحولات التنموية للإمارة، كما يجسّد ثقة القيادة الرشيدة في جيل جديد من الكفاءات المؤهلة، القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة ودفع عجلة التنمية الشاملة بروح عصرية تستلهم الإرث الوطني وتستشرف آفاق المستقبل.
وسيضطلع الشيخ حميد بن عمار، ضمن عضويته في المجلس التنفيذي، بمهام ومسؤوليات حيوية تشمل قيادة ملفات رئيسة في الحكومة، بما يواكب أولويات «رؤية عجمان 2030» الرامية إلى بناء حكومة مرنة ومتقدمة تستجيب لتطلعات الإنسان وتعزز مكانة الإمارة على خريطة التنافسية.

ويُعد انضمام الشيخ حميد بن عمار للمجلس التنفيذي إضافة نوعية لمسيرة التطوير الحكومي، لما يمثله من جيل قيادي نشأ في كنف قيم المسؤولية والعمل العام، متسلحاً بفهم عميق لخصوصية التجربة التنموية لعجمان ومرتكزاتها الاستراتيجية.

المصدر: وام
