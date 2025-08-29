السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أطلقته «أبوظبي للدفاع المدني» وK2 «جنوداين».. برنامج تجريبي لتعزيز صحة فرق الإنقاذ والإطفاء

خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج التجريبي (وام)
30 أغسطس 2025 00:59

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «K2» تعاون ذراعها المتخصص في الأداء البشري «جنوداين -Genodyne»، مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لإطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى دعم صحة وجاهزية فرق الإنقاذ والإطفاء، وتعزيز جودة حياتهم.
ويشارك في البرنامج 50 فرداً من منتسبي مراكز الدفاع المدني، باستخدام أجهزة «جنوداين -Genodyne»، لمتابعة مؤشرات النوم والتعافي ومستوى الإجهاد اليومي، بما يوفر بيانات دقيقة تسهم في رفع مستوى الجاهزية البدنية والذهنية، وتعزيز القدرة على التعافي والمرونة.
وأكد العميد مظفر محمد العامري، مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن التعاون مع «جنوداين -Genodyne» يندرج ضمن الجهود المستمرة لدعم المنتسبين والارتقاء بقدراتهم، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التوازن والاستعداد الدائم.
وقال وليد البلوشي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «K2/جنوداين»، إن «جنوداين» علامة إماراتية انطلقت في أبوظبي، والبرنامج يمثل بداية لمسار أوسع يستهدف تمكين الأفراد في مختلف المجتمعات من تحسين أدائهم وصحتهم وجودة حياتهم، مؤكداً أن كل تجربة تشكل إضافة لتطوير الحلول وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات المجتمع.
ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية «جنوداين» لإنشاء منصة وطنية متكاملة للأداء البشري وجودة الحياة، تسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات مركزاً رائداً في تبني الحلول المبتكرة الداعمة للصحة والأداء.

أبوظبي
فرق الإنقاذ
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإمارات
فرق الإطفاء
