علوم الدار

«طاقة للتوزيع» و«الدار» تتعاونان لتطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة

«طاقة للتوزيع» و«الدار» تتعاونان لتطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة
30 أغسطس 2025 00:59

أبوظبي (وام)

وقّعت «طاقة للتوزيع»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أول أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «الدار»، لتطوير مجمعات سكنية متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي.
وقّع الاتفاقية، بمقر شركة الدار في أبوظبي، عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة للتوزيع»، وعادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع».
وبموجب الاتفاقية، ستعمل «طاقة للتوزيع» و«الدار» على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات تشمل تطوير خدمات المرافق، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة في مشاريع البنية التحتية التابعة لمحفظة «الدار».
وتمهّد الاتفاقية الطريق لتبني تقنيات رقمية متقدمة في خدمات المرافق، مثل المراقبة الذكية، والصيانة الاستباقية.

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
شركة طاقة
أبوظبي
الإمارات
مجموعة الدار
المجمعات السكنية
