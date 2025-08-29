«أبوظبي للدفاع المدني» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع شركائها، بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وأشادت بالإنجازات الريادية التي حققتها المرأة الإماراتية في مسيرة العمل الوطني.

وثمّن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في تحقيق منجزات ريادية وتعزيز مكانتها وتمكينها في خدمة الوطن العزيز، مؤكداً اهتمام الهيئة بتمكين المرأة الإماراتية ودعمها وتعزيز دورها في مختلف المجالات الحيوية داخل الهيئة وخارجها.

ورفع في ختام كلمته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكرّم مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي، مجموعة من الإماراتيات المحترفات من مدربات الغوص بهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وبدأ الحفل فعالياته بالسلام الوطني وعرض فيديو لمبادرة مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، التي جرى إطلاقها تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، وتركّز على تطوير حدائق أبوظبي المرجانية، بقيادة مجموعة من غواصات هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وبالتعاون مع مجموعة من المتطوعات الغواصات الإماراتيات من مختلف الجهات على مستوى الدولة.

وأشادت شيخة حمد الساعدي، رئيسة فريق ظبية النسائية، بدعم واهتمام «أم الإمارات»، لمسيرة المرأة الإماراتية في كافة مجالات الحياة، الذي مكّن المرأة الإماراتية من تحقيق الريادة والتقدم الكبير في شتى المجالات. وفي نهاية الحفل، افتتح مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المعرض المصاحب لفعالية يوم المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الهيئة، ويستعرض مجموعة من مشاريع أصحاب الهمم.