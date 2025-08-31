"كهرباء الشارقة" توفر  ملياري جالون مياه باستخدام الأقمار الصناعية

أسفرت جهود هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في تطبيق مشروع كشف تسربات المياه عبر الأقمار الصناعية، عن اكتشاف ومعالجة 1345 تسرباً في خطوط النقل والتوزيع وتوفير 1331 مليون جالون بما يعادل 46 مليون درهم.

وقال المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إنه تم استخدام تقنية الأقمار الصناعية للكشف عن التسربات لمسح شبكة المياه بطول 5000 كم، كما تولى فريق العمل الميداني مسح 950 كم من الشبكة باستخدام أجهزة الكشف الصوتي لتحديد مواقع التسربات غير المرئية، وإنه تم بفضل هذه التقنيات المتقدمة وسرعة استجابة الفريق كشف ومعالجة عدد كبير من التسربات خلال الفترة من مارس 2024 إلى مايو 2025.