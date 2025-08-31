الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"السجادة الحمراء" في مطار دبي تنهي إجراءات السفر في 6 ثوان ودون وثائق

31 أغسطس 2025 16:09

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي بالتعاون مع مطارات دبي، ممر "السجادة الحمراء" في مطار دبي الدولي، كخدمة هي الأولى من نوعها عالمياً تتيح للمسافرين اجتياز إجراءات الجوازات خلال ثوان معدودة ومن دون الحاجة لإبراز أي وثائق سفر، مع إمكانية معالجة حتى عشرة مسافرين في الوقت نفسه عبر الممر الذكي. 

ويعتمد الممر على أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعرف الحيوي، حيث تعالج البيانات مسبقاً للتأكد من هوية المسافرين، وتتم عملية العبور من دون توقف أو إبراز وثائق، بينما تُحوَّل الحالات الخاصة للمراجعة اليدوية، بما يحافظ على أعلى معايير الأمان. 

مطار زايد الدولي يحصد اعتماد المستوى الثاني لتعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي
الإمارات تتصدر «أوسطياً» بالسعة المقعدية للطيران في سبتمبر

 وتشير التقديرات إلى أن الممر الجديد يُنجز عملية العبور في زمن يتراوح بين 6 إلى 14 ثانية لكل مسافر، وبمعدل يصل إلى عشرة أشخاص معا، مقارنة بالطرق التقليدية التي تعالج مسافرا واحدا في كل مرة، ما يقلص زمن الانتظار ويعزز الطاقة الاستيعابية للمطار. 

 ويأتي إطلاق "السجادة الحمراء" ضمن جهود دبي لتعزيز موقعها الرائد عالميا في مجال السفر الذكي، وترسيخ مكانة مطار دبي الدولي كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالرحلات الدولية للعام الحادي عشر على التوالي، بما يعكس التزام الإمارة بالابتكار وتبني أحدث التقنيات لخدمة المسافرين.

المصدر: وام
مطار دبي
مطار دبي الدولي
