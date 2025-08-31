فعاليات متنوعة في اليوم الثاني من "أبوظبي للصيد والفروسية"

شهد اليوم الثاني من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فعاليات متنوعة استقطبت حضورا جماهيريا، وسط أجواء نابضة بالتراث والمغامرة.

أقيم في المعرض المزاد السادس للصقور، بمشاركة نخبة من أبرز مزارع الصقور التي قدمت طيورا متميزة في فئتي "السباق" و"الجمال"، وسط اهتمام واسع من عشاق الصقارة.

تتواصل مزادات الصقور الإلكترونية طوال فترة المعرض عبر منصة رقمية متطورة، إلى جانب تنظيم مزادين مباشرين للصقور الحية يومي 6 و7 سبتمبر، ضمن فعاليات تجمع بين التراث والابتكار.

استضاف المعرض بطولة الكلاب الدولية، بمشاركة مجموعة واسعة من السلالات موزعة على خمس فئات رئيسية.

وشكل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "استبدل" أبرز أحداث اليوم الثاني، حيث أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة عن فتح باب استبدال الأسلحة الأوتوماتيكية بأسلحة صيد حديثة مجانًا للمواطنين الإماراتيين، من 30 أغسطس وحتى 30 نوفمبر 2025.

تأتي المبادرة بالتعاون مع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأسلحة، من بينها "كاراكال العالمية"، وبينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد، وراكنا لتجارة الأسلحة النارية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الرماية الآمنة والمسؤولة، وتوسيع خيارات المواطنين عبر توفير مجموعة متنوعة من الأسلحة الحديثة، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة في بطولة الإمارات للرماية بالأسلحة النارية المرخصة، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مخصصة بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الإجراءات.

وقدمت فعالية "المقناص" تجربة إماراتية مبتكرة نقلت الزوار إلى قلب الصحراء، ضمن مبادرة برنامج شؤون الصيد والمحميات.

وشهدت منصة المعرفة سلسلة من الجلسات التعليمية، أبرزها محاضرة قدمها الدكتور منير فيراني، الرئيس التنفيذي لصندوق محمد بن زايد لحماية الطيور الجارحة، تناول فيها جهود الصندوق في حماية هذه الطيور المهددة بالانقراض، عبر مشاريع دولية متنوعة.

ونظم معهد "جين غودال" مسابقة تفاعلية للأطفال تضمنت أسئلة حول الحياة البرية والبحث العلمي، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الجيل الجديد.

وقدمت الرائد فاطمة الدرمكي من الهيئة العامة للطيران المدني، محاضرة توعوية ضمن مبادرة "أجواء آمنة"، تناولت تنظيم تشغيل الطائرات بدون طيار الترفيهية في الدولة، شملت قوانين التسجيل والتشغيل، والفئات العمرية المسموح بها، والخريطة المحدثة للمناطق المسموح فيها بالطيران.

وأقامت عفراء خليفة، المدربة المختصة بالصقارة، ورشة تراثية جمعت بين فن الصقارة وسنع المجالس الإماراتية.

وقدم محمد إسماعيل، رئيس قسم الفلك البصري في مركز السديم للفلك، عرضا بعنوان "أضواء إرشادية"، تناول فيه دور الملاحة الفلكية في المنطقة.

ويستمر المعرض حتى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي، بتقديم جلسات تعليمية في مركز المعرفة، إلى جانب عروض ثقافية حية في الساحة الرئيسية، بمشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين عبر 15 قطاعا متخصصا.