الاحتفال بالمرأة الإماراتية – تكريم إنجازات وإلهام يروي قصة الوطن

في يوم المرأة الإماراتية، تحتفل اف ان بي الإمارات بدور المرأة في بناء المجتمع ونهضته. هذه المناسبة ليست مجرد يوم احتفالي، بل هي تكريم لمسيرة ملهمة مليئة بالعطاء، والابتكار، والحفاظ على الهوية الوطنية.

في 28 أغسطس 2025، احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وهو يوم تخصصه الدولة لتقدير المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المرأة الإماراتية في تشكيل نمو الوطن وثقافته ومستقبله. من الحفاظ على التراث والعادات الأصيلة، إلى ريادة الابتكار في مجالات الأعمال والعلوم والفنون، تجسد المرأة الإماراتية معاني الصمود والقيادة والرقي.





ويأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام ليس فقط كاحتفال، بل كتحية تقدير للنساء اللواتي يواصلن حمل قيم وثقافة ورؤية دولة الإمارات. سواء كانت رائدة أعمال ملهمة، أو قائدة ذات رؤية مستقبلية، أو أمًا تنقل الموروث للأجيال القادمة، تبقى المرأة الإماراتية النبض الحي للوطن.







في اف ان بي الامارات - تمكين المرأة جزء من هويتنا



في اف ان بي، تمكين المرأة ليس مجرد احتفال موسمي، بل هو ثقافة متجذّرة في بيئة العمل. نحن نؤمن بخلق مساحات آمنة وداعمة تتيح للمرأة فرص القيادة وصنع القرار، ونستلهم من الثقافة الإماراتية في تصاميم منتجاتنا ومبادراتنا المجتمعية.

نحتفل بالمرأة العاملة في فريقنا، وبعميلاتنا العزيزات، وبكل امرأة مؤثرة في مجتمعها. لأننا نؤمن أن تمكين المرأة يخلق تأثيرًا إيجابيًا يمتد إلى العائلة والمجتمع بأكمله.







هدايا فاخرة تحمل لمسات إماراتية





بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أعددنا مجموعة مميزة من الهدايا النسائية التي تحمل لمسات من التراث الإماراتي لتوصل فخرنا و تقديرنا بكل سيدة في شتى ربوع الإمارات:

• بوكسات هدايا العناية الشخصية: تجمع بين الرفاهية وروائح العود الفاخرة وزخارف الخط العربي.

• هدايا تذكارية مخصصة: لوحات وإكسسوارات شخصية بنقوش عربية تراثية.

• بوكسات هدايا طيبة: مختارات فاخرة بنكهات محلية مثل التمر، الزعفران، وماء الورد.

• كيكات احتفالية: تصاميم مستوحاة من النقوش الإماراتية وألوان التراث.

• شوكولاتة فاخرة: توليفات مميزة بنكهات الهيل والفستق.

هذه الهدايا ليست مجرد منتجات، بل رسائل تقدير وفخر بالهوية الإماراتية.





كلمة الرئيس التنفيذي





"لطالما كانت المرأة الإماراتية قلب قصة نجاح الوطن، تجمع بين التمسك بالتقاليد والانفتاح على التطوير، وتلهم الأجيال القادمة. في اف ان بي الإمارات، نحن فخورون بدعم مسيرتها والحفاظ على إرثها الثقافي. رسالتنا هذا العام واضحة: أنتِ مرئية، مُقدّرة، ومُحتفى بكِ اليوم وكل يوم".

—راجيش كومار، الرئيس التنفيذي – الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا