الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استطلاع لـ«شرطة أبوظبي»: 93% يستفيدون من التنبيهات العاجلة للقيادة بأمان على الطرق

استطلاع لـ«شرطة أبوظبي»: 93% يستفيدون من التنبيهات العاجلة للقيادة بأمان على الطرق
2 سبتمبر 2025 01:30

أبوظبي (الاتحاد)
أيّد 93 % من المشاركين في استطلاع للرأي نشرته إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، حول الاستفادة من خاصية الإشعارات العاجلة للقيادة الآمنة على الطرق في إمارة أبوظبي أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري.
وكشف الاستطلاع تفاعل المتابعين واستفادة قطاع واسع من الجمهور من «التنبيهات العاجلة» التي ترسلها شرطة أبوظبي بشكل فوري وبعدة لغات، لتنبيه السائقين وتحذير مستخدمي الطرق، بالحالات الجوية المتقلبة، وحركة السير والمرور بالإمارة.

وأوضح العقيد مهندس سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة أن التنبيهات العاجلة تستهدف إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية للطرق، مثل حالات الضباب، والأمطار، والغبار، وانخفاض مستوى الرؤية، بالإضافة إلى الازدحام المروري، وغيرها من الظروف المؤدية إلى عرقلة انسيابية حركة السير والمرور، وتوضيح الطرق البديلة للسائقين.
وأشار إلى أن منظومة الأحوال الجوية تتضمن ثمانية أنظمة هي الشاشات الإرشادية الإلكترونية، منظومة الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية»، الشواخص (تنبيه السائقين بتغيير السرعات أثناء خفض السرعات)، أنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات»، التنبيهات العاجلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب»، وتنبيه السائقين في حالات الطوارئ «وميض الإضاءات»، نظام مركز الأرصاد الوطني وحساسات رصد نسبة الرؤية، وقد نجحت في خفض الحوادث الجسيمة والوفيات خلال الأحوال الجوية المتقلبة، منذ البدء بتطبيقها في عام 2018.
وأضاف: أن «التنبيهات العاجلة» تُسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة الطرق بالإمارة، ورفع مستوى الوعي المروري للسائقين، خصوصاً في الحالات التي تستوجب السرعة، والاستباقية، في توفير المعلومات للجمهور، لإتاحة الوقت الكافي، لمستخدمي الطرق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتجنب تبعاتها الوخيمة.

قال المقدم خليفة عبدالله العبيدلي مدير مركز التواصل الاجتماعي بإدارة الإعلام الأمني: إن تفاعل الجمهور مع استطلاعات الرأي يؤكد تجاوب المجتمع مع الرسائل الإعلامية والحملات المنتظمة التي تنشرها شرطة أبوظبي في مختلف الموضوعات. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بصناعة محتوى إعلامي مؤثر ورائد يصل إلى أكبر شريحة من فئات المجتمع، وحرصها على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها نحو تقديم المادة الإعلامية المفيدة، وخصوصاً في الحالات الطارئة.
ولفت إلى حرص إدارة الإعلام الأمني على الاستفادة من نتائج الاستطلاعات في إعادة توجيه «صناعة المحتوى الرقمي»، لحسابات وصفحات شرطة أبوظبي، على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يعزز من فاعلية الرسائل الإعلامية، ويزيد من انتشارها وتأثيرها، وتفاعل الجمهور معها، وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير محتوى رسائلها اليومية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
التنبيهات
خليفة العبيدلي
الإعلام الأمني
القيادة الآمنة
الازدحام المروري
السلامة المرورية
الحركة المرورية
