الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ارتباك سائقة يتسبب في اقتحام مركبتها لمحل تجاري

المركبة لدى توقفها داخل المحل التجاري (من المصدر)
3 سبتمبر 2025 01:28

دبي (الاتحاد)

شهد شارع الوصل في دبي حادثاً مرورياً غير اعتيادي، إثر ارتباك سائقة مركبة، وضغطها على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، ما أدى إلى اندفاع المركبة بسرعة واقتحامها أحد المحال التجارية قبل أن تتوقف بداخله.
وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت الدوريات المرورية إلى الموقع لمباشرة الإجراءات اللازمة.
وبيّنت التحقيقات الأولية أن السائقة فقدت السيطرة على المركبة نتيجة ارتباكها المفاجئ، ما دفعها إلى الضغط على دواسة البنزين بدلاً من المكابح، الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث واقتحام المركبة للمحل.
وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصر على أضرار مادية لحقت بالمركبة والواجهة الأمامية للمحل، مشدداً على أهمية الانتباه والتركيز أثناء القيادة وتفادي الارتباك الذي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.
وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث تبرز ضرورة التزام السائقين بالهدوء والتركيز التام عند القيادة، إضافة إلى مراجعة وضعية الجلوس وتثبيت القدمين على الدواسات بشكل صحيح، لافتاً إلى أن «شرطة دبي» تواصل جهودها في نشر التوعية المرورية للحد من مثل هذه الحوادث، وضمان أعلى معايير السلامة على الطرق.

