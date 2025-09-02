الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

سيف بن زايد يلتقي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
2 سبتمبر 2025 21:16

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وذلك بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي.
وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والعمل الاتحادي والمحلي صوناً لمكتسبات الأمن وسبل الارتقاء بها، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها لاستدامة الأمن والأمان.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التنسيق والعمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.

المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
