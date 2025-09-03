مكتب فخر الوطن: نشيد بأبطالنا درع الوطن وسند الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد مكتب «فخر الوطن» اعتزازه بالمشاركة في الاحتفاء بـ «اليوم العربي للصحة»، الذي يُقام في الرابع من سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب.

وأشار المكتب إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالعمل المشترك من أجل تطوير القطاع الصحي العربي وتعزيز قدراته، بما يُسهم في حماية صحة المجتمعات والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة لأفرادها، مُشيداً بالدور الريادي الذي يضطلع به أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات، وجهودهم الاستثنائية التي تشكّل دعامة أساسية في تعزيز منظومة الصحة الوطنية وضمان استمرارية مسيرة التنمية.

كما أكّد المكتب، أن أبطال خط الدفاع الأول في الإمارات كانوا ولا يزالون في طليعة الجهود الإنسانية، حيث لم تقتصر تضحياتهم على حماية المجتمع داخل الدولة فحسب، بل امتدت لتجسّد رسالة الإمارات السامية في مدّ يد العون للأشقاء. فقد كان لهم دور بارز في تقديم الدعم الصحي لغزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عبر كوادر طبية وتمريضية وإغاثية، ومساهمات فعّالة في علاج الجرحى ورعاية المرضى، وتخفيف آلام الأطفال والنساء وكبار السن، مما يعكس عمق التلاحم الإنساني والالتزام الراسخ بمبادئ العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».