زايد بن حمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة أبوظبي في معرض «الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، يرافقه عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن فعاليات الدورة الـ(22) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، جناح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، حيث اطّلع على أحدث التقنيات الذكية والبرامج التوعوية.

وتجوّل في المنصات واستمع إلى شرح من الضباط المختصين حول أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والمروري، وتواكب التطورات التكنولوجية في المجالات الشرطية، وكذلك عن الموروث الشرطي والأنشطة التراثية، التي تعكس ماضي الشرطة العريق وتاريخها الممتد في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز استخدام الحلول الذكية في العمل الشرطي، مؤكداً أن هذه المشاركات تُسهم في تعزيز العلاقة مع أفراد المجتمع، وتقديم صورة متكاملة عن دور الشرطة في حماية المجتمع، وصون المكتسبات الوطنية.