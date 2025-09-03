الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن حمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة أبوظبي في معرض «الصيد والفروسية»

زايد بن حمد خلال جولته في منصات المعرض بحضور عبدالله آل علي (من المصدر)
4 سبتمبر 2025 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحت رعاية منصور بن زايد.. أبوظبي تستضيف النسخة الثانية من «جلوبال ريل 2025»
الإمارات: ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة «خط أحمر»

زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، يرافقه عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن فعاليات الدورة الـ(22) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، جناح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، حيث اطّلع على أحدث التقنيات الذكية والبرامج التوعوية.
وتجوّل في المنصات واستمع إلى شرح من الضباط المختصين حول أبرز المبادرات والمشاريع المبتكرة، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني والمروري، وتواكب التطورات التكنولوجية في المجالات الشرطية، وكذلك عن الموروث الشرطي والأنشطة التراثية، التي تعكس ماضي الشرطة العريق وتاريخها الممتد في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشاد بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز استخدام الحلول الذكية في العمل الشرطي، مؤكداً أن هذه المشاركات تُسهم في تعزيز العلاقة مع أفراد المجتمع، وتقديم صورة متكاملة عن دور الشرطة في حماية المجتمع، وصون المكتسبات الوطنية.

زايد بن حمد
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
آخر الأخبار
طفل فقد ذراعه يصل مع أطفال جرحى آخرين إلى لبنان لتلقي العلاج (رويترز)
الأخبار العالمية
21 ألف طفل يعانون إعاقات في غزة
اليوم 01:19
رجل يسير بجوار مركبة عسكرية متضررة في سوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
انفجار «مخلفات حرب» قرب مطار دمشق
اليوم 01:19
الرئيسان الصيني والروسي عقب عرض عسكري في بكين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس الصين: العالم يواجه خياراً بين السلم والحرب
اليوم 01:19
سودانيون في موقع الانهيار الأرضي الذي دمر قرية تراسين بمنطقة جبل مرة
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني عقب الانزلاق الأرضي المأساوي
اليوم 01:19
290 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر تراجع جودة تعليمهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: 6 ملايين طفل معرضون لفقدان التعليم
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©