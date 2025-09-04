الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في اجتماع بدول التعاون

خلال مشاركة وفد الهيئة في الاجتماع (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، بمشاركةٍ رسميةٍ من دول المجلس، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الشؤون الدينية والأوقاف.
وترأّس وفد الهيئة المشارك أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يرافقه عبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات الدينية والخطاب الشرعي في الهيئة بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشأن الديني، وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز القيم الإسلامية المعتدلة، وزيادة التنسيق في مجالات التأهيل والوعظ والتوعية الدينية، وتبادل الخبرات في تطوير المؤسسات الدينية والوقفية، بما يعكس رؤية قيادات دول مجلس التعاون نحو مجتمعٍ متماسكٍ ومتسامح.
وأكد الوفد أهمية الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتكامل الجهود، مشيداً بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذه الاجتماعات النوعية، التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون بين دول الخليج في المجال الديني.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون الخليجي
أحمد النيادي
