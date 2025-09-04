الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأمن السيبراني» يشارك في «سايبرتك طوكيو 2025»

محمد الكويتي متحدثاً خلال المؤتمر (وام)
5 سبتمبر 2025 02:16

أوساكا (وام) 

شارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في أعمال المؤتمر العالمي للأمن السيبراني «سايبرتك طوكيو 2025» الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وشهدت جلساته نقاشات معمقة حول أبرز التحديات والفرص في مجال حماية الفضاء الرقمي على مستوى العالم.
وشارك مجلس الأمن السيبراني خلال المؤتمر في جلستين رئيسيتين الأولى ركزت على حماية الأمن السيبراني لقطاع الموانئ والأمن البحري. وجمعت الجلسة الثانية رؤساء الأمن السيبراني من مختلف الدول لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي.
والتقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، مع كوري ويلسون نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي وناقشا التعاون في مجالات الأمن السيبراني المالي والحوكمة الرقمية العالمية وأهمية التعاون في منصة Crystal Ball كأداة فعالة لتعزيز التعاون الدولي السيبراني وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية بين الدول والمؤسسات بشكل آمن وسريع.

