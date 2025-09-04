الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري في الإمارات قيمة مجتمعية تبني التضامن الإنساني

ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري في الإمارات قيمة مجتمعية تبني التضامن الإنساني
5 سبتمبر 2025 00:21

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن العمل الخيري في دولة الإمارات يمثل نهجاً أصيلاً ينبع من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي جعل من العطاء الإنساني قيمة مجتمعية متجذرة تتجاوز حدود الجغرافيا والأعراق، وتربط بين القلوب وتبني التضامن الإنساني وتساهم في ترسيخ مسيرة التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر استقراراً وعدالة وسلاماً.
وقال سموه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام «يشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بمسيرة الخير والإنسانية، وتعزيز روح العطاء والتعاون، لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الإنساني الإيجابي على المستويات كافة».
وشدد سموه على أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية كبيرة للأعمال والأنشطة والمبادرات الخيرية التي تقدمها لجميع الشعوب والدول لمواجهة الكوارث والأزمات والحروب والصراعات، إذ أسهمت جهود سموه في ترسيخ مسيرة الخير، وجعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية.
وثمن سموه، متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للمبادرات والمشروعات الإنسانية والتنموية كافة التي تنفذها الدولة للمحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات.
وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي يقوم به أبناء وبنات الإمارات من العاملين في الميدان الإنساني، والإسهام الفاعل للمؤسسات الإماراتية في دعم مسيرة الخير والعطاء.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
العمل الخيري
اليوم العالمي للعمل الخيري
