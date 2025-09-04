المرر: ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر

قال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة إن "ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطًا أحمر، وإن الإقدام على مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي"، مؤكدًا أن دولة الإمارات متمسكة بموقفها الثابت الداعم لحماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضح معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عقب اختتام أعمال الدورة الحالية الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب، برئاسة الإمارات، أن الاجتماعات شهدت مناقشات مستفيضة أفضت إلى توافق كامل بين الوزراء ورؤساء الوفود بشأن جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو ضم الأراضي المحتلة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وماضية في إطار علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة من أجل إيجاد حل يضمن وقف الحرب والعودة إلى الاستقرار في القطاع وما يتبع ذلك من ترتيبات سياسية وإنسانية.

من جانبه، أكد أحمد أبو الغيط أن الوزراء العرب اتفقوا على التحرك في اتجاهين رئيسيين خلال المرحلة المقبلة، يتمثلان في السعي إلى وقف حرب الإبادة فورًا، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة باعتباره جوهر القضية ومفتاح تحقيق السلام.

وأشار أبو الغيط إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تقدمتا بمشروع قرار مشترك حول "التعاون العربي في الشرق الأوسط"، تم تبنيه بالإجماع، ويعكس الموقف العربي الموحد الرافض لأي مساس بسيادة الدول العربية، والتمسك بحل الدولتين إطارا وحيدا لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين وزيادة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين.

وفيما يتعلق بقرار الإدارة الأميركية عدم منح وفد دولة فلسطين تأشيرات لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أبو الغيط أن الوزراء العرب دعوا واشنطن إلى مراجعة قرارها، مؤكدًا أن اتصالات دبلوماسية فردية وجماعية ستجري مع الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة لإقناعها بالتراجع عن هذا الموقف.