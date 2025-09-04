الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حامد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

حامد بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
5 سبتمبر 2025 00:53

زار سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في نسخته الـ 22 التي تعقد فعالياتها بمركز أدنيك أبوظبي.

واطلع سموّه، خلال الزيارة، على الأجنحة الإماراتية والعالمية المشاركة التي تعرض أحدث التقنيات والمنصات التفاعلية والحلول المبتكرة التي تثري تجربة الزوار وتعكس تطور القطاع.

«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يحتفي بالابتكارات والحرف اليدوية التي تعكس التراث الإماراتي

وأثنى سموّه على الجودة الكبيرة لتنظيم النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، وما شهده من تنوّع في المشاركات وثمن حسن الإعداد والتنسيق.

وأشاد سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بدور المعرض في تسليط الضوء على تنوّع الموروث الإماراتي الغني، وصونه للأجيال المقبلة وأضاف أن تنظيم هذا الحدث العالمي يعكس مكانة أبوظبي وجهة رائدة في احتضان الفعاليات الثقافية والاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على التراث، وتبني أحدث الابتكارات التي تعزز تجربة الزوّار والمشاركين.

المصدر: وام
حامد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
