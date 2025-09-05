السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة البلديات والنقل ويطلع على أبرز المشاريع بمنطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة البلديات والنقل ويطلع على أبرز المشاريع بمنطقة الظفرة
5 سبتمبر 2025 18:24

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من دائرة البلديات والنقل برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، وذلك لبحث سبل تعزيز الخدمات البلدية والتنموية في منطقة الظفرة، والاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة.

جرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية دعم المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في منطقة الظفرة، وتوفير المقومات اللازمة لتطوير المرافق والخدمات بما يلبّي تطلعات السكان، وذلك في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

من جانبه، ثمّن وفد الدائرة دعم سموه المتواصل، مؤكدين حرصهم على تنفيذ التوجيهات السامية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لخدمة المجتمع في منطقة الظفرة، وتأكيد التزامهم بمواصلة العمل من أجل تطوير المشاريع والخدمات البلدية في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
دائرة البلديات والنقل
منطقة الظفرة
