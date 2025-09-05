السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

5 سبتمبر 2025 19:16
5 سبتمبر 2025 19:16

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
كما تناول الاتصال مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين دعم الشعب الفلسطيني وأهمية العمل الدولي على الحفاظ على «حل الدولتين» والدفع في اتجاه تحقيقه كونه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما تبادل سموه مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيين المولى عز وجل بهذه المناسبة المباركة أن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والسلام.

مفتاح السلام
أنور قرقاش: السعودية والإمارات تسعيان معاً لتعزيز السلام والاستقرار في ظروف استثنائية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
هيثم بن طارق
سلطان عمان
اتصال هاتفي
