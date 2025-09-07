الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل زعيم الطائفة الإسماعيلية
7 سبتمبر 2025 18:27

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الآغا خان رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم.

وتطرق اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم.

وأشاد الحسيني، خلال اللقاء، بتجربة دولة الإمارات النموذجية الحضارية في التنوع واحتضان الثقافات وتعزيز قيم التعايش في مجتمعها.

«كي 2 ثينك»
في ذكرى ميلاد الشيخ خليفة.. رئيس الدولة يبارك الإعلان عن نموذج الذكاء الاصطناعي «كي 2 ثينك»

كما ثمن جهود صاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته الخيّرة الداعمة للسلام والتنمية، إضافة إلى نهج سموه الإنساني الذي يستهدف تحسين نوعية حياة الإنسان والمجتمعات في مختلف مناطق العالم.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم
الآغا خان رحيم الحسيني
الطائفة الإسماعيلية
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
