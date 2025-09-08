الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس بوتسوانا

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس بوتسوانا
8 سبتمبر 2025 21:31

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، فخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفخامة الرئيس، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات والرؤى المشتركة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تنمية العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية واستكشاف الفرص الواعدة بما يعزّز مسيرة التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة إيرلندا
سعود بن صقر يستقبل وزيرة التربية والتعليم ويؤكد أن التعليم ركيزة لمواصلة مسيرة التنمية

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو عن خالص تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بمكانتها المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودورها البارز في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار.

كما أكد حرص بلاده على المضي قدماً في تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة مع إمارة رأس الخيمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
بوتسوانا
دوما غيديون بوكو
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©