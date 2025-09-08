حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس بوتسوانا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، فخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفخامة الرئيس، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات والرؤى المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تنمية العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية واستكشاف الفرص الواعدة بما يعزّز مسيرة التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو عن خالص تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بمكانتها المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودورها البارز في دعم التنمية وتعزيز الاستقرار.

كما أكد حرص بلاده على المضي قدماً في تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة مع إمارة رأس الخيمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.