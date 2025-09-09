الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين

رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين
9 سبتمبر 2025 19:59

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ـ التحية مع الحضور والأحاديث الأخوية الودية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والذي تضعه القيادة في صدارة الأولويات وأساس خطط التنمية ومستهدفاتها حاضراً ومستقبلاً لتعزيز دوره في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها والحفاظ على مكتسباتها انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في المواطن هو استثمار في مستقبل الوطن.

