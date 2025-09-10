الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ريم الهاشمي تزور الهند في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

ريم الهاشمي تزور الهند في إطار تعزيز العلاقات الثنائية
10 سبتمبر 2025 23:48

قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي اليوم (الأربعاء) وذلك في إطار تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الصديقة، والبناء على الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر 2024، وزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في أبريل 2025.
والتقت معاليها سعادة فيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية، بحضور سعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
تم خلال اللقاء متابعة نتائج الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي والدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين، والعمل على ترجمتها إلى برامج تعاون عملية تغطي مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، إضافة إلى الدفاع والأمن، والنقل الجوي، والتكنولوجيا المتقدمة، والثقافة.
وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والفرص الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تطوير آليات التعاون والعمل المشترك ضمن الأطر متعددة الأطراف، بما يرسّخ المكانة الفاعلة لدولة الإمارات وجمهورية الهند في خدمة الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
وأشادت معاليها، بالتطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، موضحة أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 100.05 مليار دولار خلال الفترة 2024-2025.
وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

المصدر: وام
