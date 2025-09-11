الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لأول مرة إقليمياً.. «حمدان بن محمد الذكية» تطلق وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس

لأول مرة إقليمياً.. «حمدان بن محمد الذكية» تطلق وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس
11 سبتمبر 2025 21:42

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس»، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مستقبل التعليم العالي وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي.
تستهدف المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، تحقيق نتائج فارقة، تشمل اختصار وقت تطوير المحتوى التعليمي بنسبة 85%، وتخفيض حجم العمل على أعضاء هيئة التدريس بنسبة 95%، مع زيادة متوقعة في التحصيل الأكاديمي للطلبة بنسبة 40%.
وأكد الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي التزاماً برؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى للجامعة، وبتوجيهات معالي مطر الطاير رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، لترسيخ دور الجامعة الريادي في الابتكار التعليمي.

أخبار ذات صلة
الموارد البشرية لحكومة دبي تختتم استقبال المشاركات للجوائز البحثية

وأوضح أن «وكيل الذكاء الاصطناعي» سيحدث نقلة نوعية في المهام الأكاديمية، محولا إياها إلى عمليات فائقة الذكاء والسرعة، مما يتيح لأعضاء هيئة التدريس التركيز بشكل أعمق على الإشراف والتوجيه والبحث العلمي.
تعمل هذه المنظومة المبتكرة على تمكين أعضاء هيئة التدريس عبر أتمتة مهام رئيسية مثل تطوير المحتوى، وإنشاء خطط المقررات الدراسية، وتصميم الاختبارات، بالإضافة إلى تحليل أداء الطلبة لاقتراح استراتيجيات دعم مخصصة.
طُور المشروع بالكامل داخليا على يد فريق الجامعة، بقيادة الأستاذة ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مع الالتزام الصارم بالمعايير العالمية للأخلاقيات المهنية التي تشمل حماية الخصوصية، والحد من الانحياز، وضمان الشفافية.
تنسجم هذه المبادرة بشكل مباشر مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031 واستراتيجية التعليم 2033، لتشكل خطوة جديدة ومؤثرة في مسيرة تعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية رائدة في مجال التعليم الذكي والمستقبلي.

المصدر: وام
جامعة حمدان بن محمد الذكية
وكيل ذكاء اصطناعي
هيئة تدريس
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©