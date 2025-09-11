الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من وزارة التربية والتعليم ويطلع على مستجدات القطاع التعليمي

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من وزارة التربية والتعليم ويطلع على مستجدات القطاع التعليمي
11 سبتمبر 2025 22:25

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من وزارة التربية والتعليم، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، حيث اطّلع سموه خلال اللقاء على خطط الوزارة ومشاريعها التطويرية في قطاع التعليم بمنطقة الظفرة.

واستمع سموه إلى عرض حول أبرز المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز مهارات الطلبة، وتمكين الكوادر التربوية بما يتماشى وتوجهات الدولة واستراتيجياتها المستقبلية.

وأكد سموه أن ما يشهده قطاع التعليم من تطور متسارع يعكس الدعم الكبير والاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي التعليم أولوية قصوى باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الشاملة وصناعة المستقبل.

كما شدّد سموه على أهمية الاستثمار في التعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشيداً بجهود الوزارة في تطوير منظومة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة التنمية الوطنية.

من جانبها، أعربت معالي وزيرة التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها لسموه على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم، مؤكدة حرص الوزارة على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في إعداد جيل مبدع ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في أبوظبي إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
وزارة التربية والتعليم
القطاع التعليمي
الظفرة
