«التنمـية الأسرية» و«البلديات والنـقل»: توفير خدمة اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية، ودائرة البلديات والنقل، عن خدمة اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، ضمن مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بهدف تمكين مقدم الرعاية الرئيس لأحد والديه من التقدُّم للحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية لإقامة والديه في مسكنه، وفق اشتراطات ومعايير الخدمة المعتمدة.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن رعاية كبار المواطنين تُعد أولوية استراتيجية للمؤسسة التي تواصل جهودها لتحسين جودة حياتهم، ودعم استقرارهم الاجتماعي والنفسي في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تؤكد ضرورة توفير البرامج والخدمات الكفيلة بتمكين هذه الفئة من العيش في بيئة آمنة تُقدّر خبراتهم وتُشركهم في مسيرة التنمية».

وأشارت إلى أن الخدمة تُسهم في تعزيز سعادة كبار المواطنين ورفاههم.

وأشادت مريم الرميثي بجهود فرق عمل مؤسسة التنمية الأسرية، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل، في تمكين القائمين على رعاية ذويهم من الحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب وكبير المواطنين من الأشخاص الذين تجاوزوا عمر 60 عاماً، وفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، ومن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاملي بيانات الأسرة الصادرة من إمارة أبوظبي، ويقيمون فيها إقامة دائمة. وأن يكون مقدم الطلب هو مقدم الرعاية الرئيس للمواطن الكبير، وله صلة قرابة من الدرجة الأولى (ابن أو ابنة)، ويقيم معه إقامة دائمة في المسكن، وهو المسؤول بالدرجة الأولى عن تقديم الرعاية له.

تعزيز الترابط الأسري

بدوره، قال الدكتور سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: «تأتي هذه الخدمة لتوفير بيئة سكنية ملائمة تراعي احتياجات كبار المواطنين، وتُعزز الترابط الأسري».

وأضاف الكعبي: «هدفنا تمكين أفراد المجتمع من أداء دورهم الإنساني والوطني في رعاية الوالدين ضمن إطار منظّم ومتكامل».

شروط الاعتماد

وشدد عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، على ضرورة موافقة كبار المواطنين على الإقامة مع مقدم الطلب إقامة دائمة، وعدم القدرة المالية على بناء الوحدة السكنية، وعدم وجود قضايا مرفوعة من قبل مقدم الطلب على أحد الوالدين أو العكس، وأن يكون المسكن بحاجة إلى توسعة أو إضافة وفقاً لعدد أفراد الأسرة، على أن تكون العلاقات الأسرية بين مقدم الطلب ووالديه مستقرة، وألا يكون مقدم الطلب مقيَّد الحرية أو مقيماً خارج الدولة.

وقال: «إن هناك شروطاً للحصول على تصريح اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة، تبدأ بتسجيل الدخول في منصة (تم)، وتعبئة استمارة التسجيل إلكترونياً، والموافقة على الشروط والأحكام، واستلام الموافقة الأولية من دائرة البلديات والنقل، وجدولة زيارة منزلية من قِبل المؤسسة، مع إرسال تأكيد موعد الزيارة عبر إشعار من منصة (تم) وبريد إلكتروني ورسالة نصية، واستقبال المتعامل لفريق المؤسسة لإجراء الدراسة الاجتماعية، ثم استلام إشعار بقرار الموافقة أو الرفض، كرسالة نصية من (تم)، واستلام الموافقة النهائية من دائرة البلديات والنقل».