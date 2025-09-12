«النيابة العامة» تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

أبوظبي (وام)



شاركت النيابة العامة الاتحادية في الاجتماع السادس عشر، لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة. وتضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها إعداد مسوّدة سلوك موحدة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع كبار السن خلال مرحلة التحقيق، وبحث آليات التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول المجلس. الوفد ترأّس الوفد، النائب العام المساعد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، وضم كلاً من المحامي العام الأول الدكتور أحمد حبيب الكمالي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، والاستاذ محمد أحمد الحمادي.