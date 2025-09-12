السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النيابة العامة» تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون

«النيابة العامة» تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
12 سبتمبر 2025 15:29

أبوظبي (وام)

شاركت النيابة العامة الاتحادية في الاجتماع السادس عشر، لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة. وتضمن الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها إعداد مسوّدة سلوك موحدة لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومشروع الدليل الاسترشادي للتعامل مع كبار السن خلال مرحلة التحقيق، وبحث آليات التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول المجلس. الوفد ترأّس الوفد، النائب العام المساعد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، وضم كلاً من المحامي العام الأول الدكتور أحمد حبيب الكمالي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، والاستاذ محمد أحمد الحمادي.

أخبار ذات صلة
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
آخر الأخبار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
علوم الدار
"نحن الاحتواء" العالمي يشهد مشاركة واسعة من 74 دولة
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©