السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في منتدى حوار الوثائق.. ابن بيه يستعرض جهود الإمارات في تعزيز السلام والتعايش

في منتدى حوار الوثائق.. ابن بيه يستعرض جهود الإمارات في تعزيز السلام والتعايش
12 سبتمبر 2025 16:07

أكد معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، أن الهدف الأسمى للوثائق والإعلانات الدولية هو خدمة السلام وترسيخ الاستقرار في العالم، موجها دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي لوقف الحروب والتدمير والتجويع والتهجير، خاصة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مدمرة، وفي مقدمتها ما يجري في غزة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لحوار الوثائق والإعلانات في أوزبكستان، حيث قدم مجموعة من التوصيات الرئيسية شملت الدعوة إلى وقف النزاعات المسلحة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحتاجين، والاستثمار في التربية، وحماية دور العبادة، بالإضافة إلى صياغة مقاربة متوازنة تحترم حرية التعبير وتمنع الإساءة إلى المقدسات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يعزي في وفاة سعيد عامر النيادي
72 لاعباً في كأس العالم للريشة الطائرة بالشارقة

واستعرض معاليه المسار التراكمي لجهود منتدى أبوظبي للسِّلم منذ انطلاقه عام 2014، والذي أثمر عن مبادرات دولية بارزة مثل "إعلان مراكش" (2016)، و"ميثاق حلف الفضول الجديد" (2019)، و"إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة" (2021)، مؤكداً أن هذه الوثائق تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الثقة والتعايش المشترك والكرامة الإنسانية.
وأشار معالي ابن بيه إلى أن انعقاد الملتقى في طشقند يحمل دلالات حضارية عميقة، منوهاً بما يجمع بين إرثها التاريخي في العلم والتسامح وجهود دولة الإمارات الرائدة في تعزيز الحوار والتعايش.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون نحو رؤية مشتركة لعالم يسوده التفاهم والتضامن وتُصان فيه كرامة الإنسان.
  

المصدر: وام
بن بيه
الإمارات
عبدالله بن بيه
