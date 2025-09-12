السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

عبدالله بن زايد يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
12 سبتمبر 2025 23:23

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جرى، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية الاتحاد الأفريقي وسبل تعزيزها بما يخدم جهود التنمية في الدول الأفريقية.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي محمود علي يوسف، بمناسبة تعيينه رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه من أجل دفع وتعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية على مختلف الأصعدة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: احترام سيادة الدول ركيزة أساسية في العلاقات الدولية
تحت رعاية عبدالله بن زايد.. انطلاق أعمال الندوة الدولية عن سلطان العويس في اليونسكو

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وترسيخ علاقات إيجابية ومزدهرة مع الدول الأفريقية الصديقة بما يلبي التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وبحث سموه ومعالي محمود علي يوسف، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة ومحمد سالم أحمد الراشدي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا ومندوب الدولة الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
محمود علي يوسف
مفوضية الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©