علوم الدار

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الإمارات والاتحاد الأفريقي

انعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ومفوضية الاتحاد الإفريقي
13 سبتمبر 2025 10:02

تم عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ومفوضية الاتحاد الأفريقي في أبوظبي، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2019، وفي إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة وتوطيد التعاون في المجالات المختلفة، إضافةً إلى مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في يوليو 2025 بشأن الشراكة الصحية في القارة.
واتفق الجانبان على المضي قدماً في تحقيق نتائج ملموسة من خلال تكثيف التنسيق الفنّي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد مشاورات سياسية منتظمة لمتابعة التقدم المُحرز.
وفي سياق التطورات الأخيرة في المنطقة، أعرب الجانبان عن تضامنهما الكامل مع دولة قطر الشقيقة إزاء الهجمات السافرة والجبانة التي شنتها إسرائيل، والتي تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
كما جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعم الاتحاد لسيادة دولة الإمارات على جزرها المحتلة: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى.
وخلال المشاورات، أكد الجانبان على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بالقارة الأفريقية، بما تحمله من قرب جغرافي وروابط تاريخية واجتماعية راسخة، إلى جانب الزخم الذي تعكسه الزيارات المتبادلة، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا، والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل رئاسة أنغولا الحالية للاتحاد الإفريقي ودورها في جهود الوساطة ومبادرات السلام في القارة.
كما تم تسليط الضوء على البعد الاقتصادي للشراكة، حيث أصبحت دولة الإمارات أكبر مستثمر في أفريقيا، مستندةً إلى رؤية تقوم على تعزيز التنمية المشتركة، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، بما ينسجم مع أولويات القارة في مجالات الكهرباء والرقمنة وتمكين المرأة والشباب.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في القرن الأفريقي والسودان ووسط إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تمت الإشارة إلى الدور المهم الذي اضطلعت به دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2022-2023) في الدفاع عن القضايا الإفريقية وتعزيز التنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية الثلاث في المجلس.
واختُتمت المشاورات بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة تطوير الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الإفريقي بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.
كما أعقب المشاورات عقد اجتماع جمع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة ودعم الشباب والنساء وتفعيل دورهم في التنمية.

