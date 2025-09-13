الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تُطلع الوفد الأمني الموريتاني على أفضل ممارساتها التطويرية

شرطة أبوظبي تُطلع الوفد الأمني الموريتاني على أفضل ممارساتها التطويرية
13 سبتمبر 2025 13:38

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من مكتب القائد العام للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة المفوض رئيس سيده سيدي محمد، على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها في استدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي، ضمن جهودها في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبل الوفد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات التدريبية التي تطبقها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتعرف على الخطط التطويرية لإدارة التأهيل الشرطي بالأكاديمية ومنهجيات التدريب الحديثة المواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والشرطة. البرامج التخصصية واستمع الوفد إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير البرامج التخصصية الهادفة إلى رفع كفاءة المنتسبين وصقل مهاراتهم الميدانية والأكاديمية، من خلال اعتماد تقنيات الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خطط التمارين والسيناريوهات الافتراضية، وبرامج الرماية التطبيقية، والتدريبات الرياضية والمهارات القتالية، وزار أقسام الإدارة المختلفة، شملت قسم التعليم والبرامج الأكاديمية، وميدان الرماية والتدريبات العسكرية، واطلع على أبرز المبادرات المتميزة والتطبيقات الناجحة التي نفذتها شرطة أبوظبي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق ريادة مؤسسية شرطية. والتقى العميد الدكتور المهندس محمد عبدالله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، الوفد الزائر مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي وأهمية التعاون بين الجهتين وإجراء مقارنة معيارية، للنهوض بالعمل الأمني لتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة.

شرطة أبوظبي
