علوم الدار

وفد وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في وفاة عواد محمد الخالدي أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية

14 سبتمبر 2025 22:38

قدّم العقيد الركن علي سيف الكعبي، الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يرافقه وفد عسكري من ملحقية الإمارات العسكرية في عمّان، اليوم، واجب العزاء في بلدة الخالدية بمحافظة المفرق، في وفاة الفريق الركن عواد محمد الخالدي، أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في ميادين الدفاع والأمن والدبلوماسية.

ونقل الوفد خالص تعازي ومواساة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى أسرة الفقيد وذويه، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

 ويُعد الفريق الركن عواد محمد الخالدي من الرعيل الأول للقادة العسكريين العرب الذين أسهموا في بناء وتطوير المؤسسات الدفاعية والأمنية في المنطقة، فقد خدم وطنه وأمته ضابطاً وقائداً عسكرياً ووزيراً وسفيراً، وقدم خلال مسيرته نموذجاً يحتذى في الانتماء والالتزام والكفاءة المهنية العالية.

وبصفته أول رئيس لأركان القوات المسلحة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، ساهم الفقيد في وضع اللبنات الأولى للجيش الإماراتي الحديث، بالتعاون مع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما ليؤسس بذلك لعقود من التعاون الدفاعي والعسكري المتميز بين البلدين الشقيقين.
يجسد هذا التعاون الروابط الأخوية العميقة بين قيادتي البلدين التي أرساها الشيخ زايد والملك الحسين رحمهما الله والتي تطورت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لتشمل المجالات الدفاعية والأمنية المختلفة، بما يخدم الأمن العربي المشترك.

المصدر: وام
عواد محمد الخالدي
واجب العزاء
القوات المسلحة الإماراتية
وزارة الدفاع
تعزية
