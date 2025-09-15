الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يطلق أول تشغيل تجريبي لمركبات توصيل ذاتية القيادة في الإمارة

15 سبتمبر 2025 15:22

تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التشغيل التجريبي الأوَّل من نوعه لمركبات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر في أبوظبي، بالتعاون مع شركة «كي2»و«شركة إي إم إكس»، الذراع اللوجستية لـ«سفن إكس»، في خطوة نحو التوسُّع التدريجي للتشغيل التجاري على مستوى الإمارة. وشهدت المبادرة إصدار أوَّل لوحة أرقام رسمية لمركبة توصيل ذاتية القيادة في الإمارة.

وطوَّرت شركة «أوتوغو»، التابعة لشركة «كي2»، مركبات التوصيل الذاتي اعتماداً على أحدث تقنيات التنقل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتمتاز هذه المركبات بقدرتها على التحرُّك في شوارع المدن وتوصيل الطلبات بكفاءة عالية من دون أيِّ تدخُّل بشري.

ويُشكِّل تشغيلها التجريبي في مدينة مصدر محطة رئيسية تمهِّد لانطلاقتها نحو خدمات تجارية أوسع في مختلف مناطق أبوظبي. ويأتي هذا التطوُّر في إطار الدور التشريعي والتنظيمي الذي يضطلع به مركز النقل المتكامل في تنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة وأنشطة نقل البضائع في الإمارة. وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف اعتماد 25% من إجمالي الرحلات على وسائل النقل الذكي بحلول عام 2040، بعد النجاحات التي تحقَّقت سابقاً من خلال تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في بعض المناطق الرئيسية في الإمارة.

ويعزِّز إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي دور الخدمات اللوجستية الذكية، ويُسهم في دعم أهداف الاستدامة، والحدِّ من الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، وتحسين تجربة المتعاملين في البيئات الحضرية.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: «يمثِّل إطلاق التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي في مدينة مصدر خطوة محورية في مسيرة أبوظبي نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم رؤيتنا لمستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة، ويعكس جاهزية أبوظبي لاعتماد أحدث الحلول العالمية وتطبيقها وفق أُطر تنظيمية آمنة وموثوقة».

أخبار ذات صلة
نموذج «K2 Think» نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي
«رواد الشباب» يناقش الحضور العربي في سباق الفضاء

وأضاف: «لا يُعَدُّ هذا المشروع تجربة تقنية وحسب، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الخدمات اللوجستية الذكية، وتوظيف التقنيات المتقدِّمة للحدِّ من الانبعاثات والازدحام المروري، وتحسين جودة الحياة في المدن. ومن خلال شراكاتنا مع القطاعين العام والخاص، نعمل على تمكين نقل حضري مستدام يرسِّخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الذكي والابتكار».

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس»: «يمثِّل إدراج مركبات التوصيل الذاتي ضمن الإطار التنظيمي في أبوظبي منعطفاً استراتيجياً نحو الجيل المقبل من المنظومات اللوجستية الذكية، ويسرُّنا أن نكون جزءاً فاعلاً من هذا التحوُّل الطموح، الذي نُسهم فيه عبر منظومة متكاملة تمتد إلى حلول الميل الأخير التي تقدِّمها ذراعنا اللوجستية (إي إم إكس)، مؤكِّدين التزامنا بترسيخ نموذج لوجستي أكثر سرعةً وأماناً ومرونةً واستدامةً، يواكب طموحات دولة الإمارات ويجسِّد أجندتها للتحوُّل الرقمي واقتصاد المستقبل».

وفي أعقاب هذا الإنجاز التنظيمي، تعتزم شركة «أوتوغو» توسيع نطاق عملياتها خارج مدينة مصدر، لتشمل شركاء جدداً ومناطق عامة أوسع، مع خطط لإطلاق التشغيل التجاري الكامل خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لـ«مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة»، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الذكية، وتوطين إنتاج الأنظمة الذكية وذاتية الحركة في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السيارات ذاتية القيادة
النقل المتكامل
الذكاء الاصطناعي
