أنور قرقاش: موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي وينطلق من المصير المشترك

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي، وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.

وقال معاليه، في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم، «موقف الإمارات مع دولة قطر الشقيقة مبدئي، وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي عبر العقود والأزمات.



القمتان الخليجية والعربية-الإسلامية في الدوحة أكدتا أن قطر لا تقف وحدها، وأن العدوان الإسرائيلي الغادر يحفّز تضامننا، ويؤكد أن قانون الغاب لن يحكم السلوك الدولي».