الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعدداً من مذكرات التفاهم

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعدداً من مذكرات التفاهم
16 سبتمبر 2025 15:36

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان والتي تهدف إلى تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة إلهام علييف إعلان عدد من مذكرات التفاهم شملت مجالات النقل والطاقة والسياحة والإعلام والقضاء بجانب القوى العاملة وبناء سفن حاويات وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي ـ الأذري.

كما تضمنت التالي:
مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة ومذكرة بشأن استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مناطق الطاقة الخضراء المعتمدة في الدولة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد مصرف الإمارات الإسلامي
الإمارات تشارك في المؤتمر الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

ومذكرة أخرى بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر تطوير مُعلِّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي لدعم الطالب إضافة إلى مساعد دروس ذكي لتيسير عمل المعلمين في المدارس.

فضلاً عن مذكرة بشأن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجمهورية أذربيجان للفترة 2028 - 2025 تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الإستراتيجية ونشر التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير منظومة المواهب والشركات الناشئة والابتكار.

تبادل المذكرات معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومن جانب أذربيجان معالي جيهون بايراموف وزير خارجية أذربيجان بحضور أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
أذربيجان
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الرياضة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
اليوم 14:45
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
الرياضة
ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©