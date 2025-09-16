رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعدداً من مذكرات التفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان والتي تهدف إلى تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة إلهام علييف إعلان عدد من مذكرات التفاهم شملت مجالات النقل والطاقة والسياحة والإعلام والقضاء بجانب القوى العاملة وبناء سفن حاويات وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي ـ الأذري.

كما تضمنت التالي:

مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة ومذكرة بشأن استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مناطق الطاقة الخضراء المعتمدة في الدولة.

ومذكرة أخرى بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر تطوير مُعلِّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي لدعم الطالب إضافة إلى مساعد دروس ذكي لتيسير عمل المعلمين في المدارس.

فضلاً عن مذكرة بشأن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجمهورية أذربيجان للفترة 2028 - 2025 تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الإستراتيجية ونشر التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير منظومة المواهب والشركات الناشئة والابتكار.

تبادل المذكرات معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومن جانب أذربيجان معالي جيهون بايراموف وزير خارجية أذربيجان بحضور أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.