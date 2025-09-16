سعود بن صقر يفتتح المكتب الرئيسي لمجموعة «هيلتون» في رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن النهضة السياحية التي تشهدها الإمارة، تمثل ثمرة للرؤية الطموحة، التي تنتهجها في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والعيش والعمل والاستثمار، مشيراً سموّه إلى أن قطاع السياحة بات اليوم من أهم ركائز النمو المستدام ومصدراً حيوياً لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو، حاكم رأس الخيمة، اليوم، المكتب الرئيسي الجديد لمجموعة «هيلتون» في «مركز راكز للأعمال 1» بمنطقة النخيل في رأس الخيمة، ليكون مقراً لدعم عمليات المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات لـ48 فندقاً تابعاً للمجموعة في 10 دول، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وغاي هاتشينسون، رئيس «هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين. وقال سموه «يشكّل افتتاح المكتب الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية في الإمارة، ويعزّز مكانتها كوجهة مفضلة للزوّار من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية فريدة، إلى جانب الاستثمارات النوعية في قطاع الضيافة». وأشاد سموه بالدور الرائد الذي تضطلع به «هيلتون» في دعم مسيرة تطوير القطاع السياحي في رأس الخيمة منذ بداياته، مؤكداً حرص الإمارة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مختلف الشركاء خلال المرحلة المقبلة، بما يرسّخ مكانة رأس الخيمة على خريطة السياحة العالمية. وتفضّل سموه بقص شريط الافتتاح، واستمع إلى شرح حول مرافق المكتب الحديثة وخدماته المتكاملة، التي ستسهم في دعم عمليات فنادق المجموعة، وتعزيز حضورها في رأس الخيمة، وتوسيع مركزها التقني الحالي في «راكز»، إضافة إلى توسعاتها المستقبلية في دولة الإمارات والمنطقة. من جانبه، ثمّن غاي هاتشينسون افتتاح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، للمكتب الرئيسي الجديد، معرباً عن تقديره العميق للدعم المتواصل، الذي توليه حكومة رأس الخيمة لقطاعي السياحة والضيافة، ومؤكداً أن الإمارة أصبحت اليوم إحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة بفضل بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة، وأنها تحتل مكانة بارزة ضمن خطط التوسع المستقبلية للمجموعة. وسلّط هاتشينسون الضوء على تواجد «هيلتون» في رأس الخيمة منذ أكثر من 20 عاماً، وأهمية المكتب الجديد بالنسبة للمجموعة، فضلاً عن المزايا التي يقدمها موقع «مركز راكز للأعمال» وسهولة الوصول إليه. ويأتي افتتاح المكتب الرئيسي لمجموعة فنادق «هيلتون» تماشياً مع خطط التوسع السياحي التي تتبناها إمارة رأس الخيمة، والتي تستهدف استقطاب 3.5 مليون زائر بحلول عام 2030، ضمن رؤيتها الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والعيش والعمل والاستثمار.