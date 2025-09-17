حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، صباح اليوم بمكتبه في الديوان الأميري، تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بسعادة السفير والوفد المرافق له، مشيداً بعمق علاقات التعاون التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التعاون مع الصين.من جانبه، أعرب سعادة تشانغ بيمينغ عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم أم القيوين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع الإمارات والصين، ونوه بالنهضة التنموية التي تشهدها الإمارة، وما تتمتع به من مقومات نمو وبنية استثمارية متطورة.حضر اللقاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.