علوم الدار

"مرصد الختم" أول مرصد عربي يوثق ظهور مذنب "SWAN25B"

"مرصد الختم" أول مرصد عربي يوثق ظهور مذنب "SWAN25B"
18 سبتمبر 2025 08:15

أعلن مركز الفلك الدولي عن اكتشاف مذنب جديد ولامع نسبياً حمل الاسم المبدئي "SWAN25B" وتم رصده عبر صور القمر الصناعي "SOHO" بواسطة كاميرا "SWAN" حيث يمكن مشاهدته حالياً بعد غروب الشمس باستخدام تلسكوب صغير أو منظار في حدث فلكي بارز ينتظر أن يتبعه في الـ5 من أكتوبر المقبل "زخة شهب" نتيجة مرور الأرض عبر مدار المذنب وما يحمله من غبار.

وتمكن مرصد الختم الفلكي في دولة الإمارات من رصد المذنب وتصويره بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اكتشافه ليكون بذلك أول مرصد عربي يوثق ظهوره رغم صعوبة الرصد بسبب اقترابه من الأفق الغربي وسط ضوء الشفق حيث ظهر حينها بلمعان قدره السابع تقريباً.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن المذنب وصل إلى أقرب نقطة من الشمس يوم 12 سبتمبر على مسافة 75 مليون كيلومتر وسيقترب من الأرض يوم 19 أكتوبر المقبل ليصبح على مسافة 39 مليون كيلومتر فقط، مؤكدا أن الفلكيين حول العالم يترقبون ما قد يحدث يوم 5 أكتوبر عند مرور الأرض عبر مدار المذنب إذ قد يؤدي ذلك إلى ظهور زخة شهب جديدة ناتجة عن الغبار المتساقط منه فيما تشير الحسابات إلى أن مداره واسع للغاية وقد يستغرق نحو 22 ألف سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس.

ويمكن للمهتمين برصد الظواهر الفلكية مشاهدة المذنب حالياً في الجهة الغربية بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس بالقرب من كوكب المريخ الأحمر حيث يزداد ارتفاعه تدريجيا، ما يسهل رؤيته ويبلغ قدر لمعانه حالياً نحو الثامن مع ذيل يمتد بين درجتين وخمس درجات.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
مركز الفلك الدولي
