علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يلتقي حاكم محافظة كيوتو

ولي عهد أبوظبي يلتقي حاكم محافظة كيوتو
18 سبتمبر 2025 12:18

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي تاكاتوشي نيشيواكي، حاكم محافظة كيوتو، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سموّه إلى اليابان، لحضور فعاليات احتفال جناح الإمارات بـ«يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا».

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الابتكار، والبنية التحتية، والحلول البيئية المستدامة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية المشتركة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
