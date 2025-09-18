الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكام الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ يشهدون حفل زفاف الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي

حكام الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ يشهدون حفل زفاف الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي
18 سبتمبر 2025 23:08

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر اليوم الخميس، حفل استقبال "أفراح الشارقة" الذي أقامه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي، على كريمة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في نادي الشارقة للجولف والرماية.

كما شهد حفل الاستقبال، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا نائب حاكم أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين المهنئين.

أخبار ذات صلة
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
حاكم الشارقة يستقبل وفد مصرف الإمارات الإسلامي

وقدم أصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، والعريس الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد القاسمي وعائلة القواسم الكرام بهذه المناسبة السعيدة التي عمت بحلولها أرجاء الشارقة ودولة الإمارات مشاعر الفرح والسعادة، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين، ويجعله زواجاً مباركاً يؤسس لأسرة صالحة تسودها المودة والألفة والطمأنينة ويتبعها ذرية مباركة.

وتابع أصحاب السمو الشيوخ عروض الفرق الشعبية التي أحيت حفل الاستقبال ابتهاجاً بالزفاف الميمون، وتأكيداً على الموروث الإماراتي وأصالته في التعبير عن مظاهر الفرح والسرور والترابط بين شعب الإمارات وقيادته.

  •  
  •  
المصدر: وام
حاكم الشارقة
أم القيوين
حاكم أم القيوين
حاكم رأس الخيمة
حفل زفاف
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©