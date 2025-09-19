ولي عهد أبوظبي يشهد فعاليات "يوم دولة الإمارات" في "إكسبو 2025 أوساكا"

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات الاحتفال بـ"يوم دولة الإمارات" في "إكسبو 2025 أوساكا"، ضمن فعاليات المعرض.

وبدأت الاحتفالات بـ"يوم دولة الإمارات" باستعراض للفرق الفنية والتراثية التي انطلقت باتجاه مقر الاحتفال الرئيسي، حيث أدت الفرق عروضاً حية من الأهازيج التراثية والفنون الشعبية لتعريف الجمهور بأصالة العادات والتقاليد الإماراتية العريقة.

وتابع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في جناح دولة الإمارات، جانباً من فعاليات الاحتفال بـ"يوم دولة الإمارات" التي شملت أنشطة ثقافية متنوعة، بمشاركة 17 جهة وطنية من أبرزها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ووكالة الإمارات للفضاء. وتضمن الاحتفال عقد ورش عمل للحرف التقليدية وعروضاً فنية وثقافية حية، وجلسات حوارية تسلط الضوء على نموذج الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويعكس الجناح الأولويات الوطنية وقطاعاتها التي تستشرف المستقبل، ويحظى بدعم من الشركاء الرسميين لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا: دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "سبيس 42"، وشركة "بيورهيلث".

كما شمل الاحتفال بيوم دولة الإمارات تنظيم فعاليات دبلوماسية تسهم في تعزيز أوجه التعاون بين دولة الإمارات واليابان؛ حيث سلطت الضوء على عدد من المبادرات الإماراتية-اليابانية المشتركة خاصة في مجالات التعليم والثقافة والاستدامة، والتعاون مع مؤسسات تعليمية يابانية رائدة من بينها "مؤسسة يوا التعليمية – مدينة أريدا".

والتقى سموّه بعدد من الكوادر الوطنية الشابة التي ساهمت في إنجاح مشاركة الدولة في المعرض، مؤكداً سموّه أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في تمثيل الدولة في الخارج باعتبارهم سفراء لقيم الهوية الوطنية ومرآة ثقافية تعكس أهمية تعزيز الحوار الحضاري بين دولة الإمارات وشعوب العالم.

ويعكس الاحتفال بيوم دولة الإمارات في "إكسبو 2025 أوساكا" رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الحوار الحضاري وبناء جسور التعاون الدولي، من خلال تعريف الجمهور بأصالة التراث الإماراتي وعرض منجزات الدولة وطموحاتها المستقبلية، ترسيخاً لدور دولة الإمارات كمركز عالمي للإبداع والمعرفة والتقارب الحضاري بين الشعوب.

ورافق سموّه كلّ من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا".