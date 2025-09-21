الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سقوط عصابة ترويج بحوزتها 26 كيلوجراماً من المخدرات

العصابة في قبضة شرطة دبي (من المصدر)
22 سبتمبر 2025 01:43

دبي (الاتحاد) 

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عصابة إجرامية تتكون من 7 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويقودها تاجر مخدرات من خارج الدولة، مُختصة في ترويج المخدرات عبر توزيعها مواقع جغرافية مُختلفة؛ بهدف تمويه تحركاتها، والتخفّي من أفراد الشرطة.
وأوضح العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن العملية جاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍّ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم، لتقتحم الشرطة مقر سكن المتهم الأول، وتعثر بحوزته على كمية من مخدر الكريستال، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تلقّي المتهم الأول تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات مخدرات في موقعين مختلفين، بحيث يتضمن كل موقع 1 كلجم من المخدرات.
وأضاف: «أعددنا كميناً محكماً أسفر عن ضبط بقية المتهمين الستة، سواء الذين وضعوا المخدرات في المَوقِعين، أو المتهمين الذين جاؤوا لتسلم الكميات المخبأة، ومع استمرار التحقيقات تبين اعتمادهم على طريقة توزيع الكميات في مواقع جغرافية مختلفة».
وأوضح العميد ابن مويزة أن إجمالي المضبوطات بلغ قرابة 26 كيلوجراماً من المواد المخدرة و27 ألفاً و913 قرص ترامادول، وشملت أنواعاً متعددة كالكريستال، والحشيش، والهيروين، والماريجوانا.

رسائل مشبوهة 
دعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات أو رسائل مشبوهة تصلهم، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي.

أخبار ذات صلة
«الإمارات عاصمة رواد الأعمال».. رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي
«المالية»: «الحملة الوطنية لريادة الأعمال» محطة مفصلية في التمكين ودعم الاقتصاد
شرطة دبي
دبي
مكافحة المخدرات
المخدرات
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©