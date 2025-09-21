سقوط عصابة ترويج بحوزتها 26 كيلوجراماً من المخدرات

دبي (الاتحاد)



ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عصابة إجرامية تتكون من 7 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية، ويقودها تاجر مخدرات من خارج الدولة، مُختصة في ترويج المخدرات عبر توزيعها مواقع جغرافية مُختلفة؛ بهدف تمويه تحركاتها، والتخفّي من أفراد الشرطة.

وأوضح العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن العملية جاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍّ ومراقبة ميدانية مُحكمة، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم، لتقتحم الشرطة مقر سكن المتهم الأول، وتعثر بحوزته على كمية من مخدر الكريستال، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت تلقّي المتهم الأول تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة، بتوزيع كميات مخدرات في موقعين مختلفين، بحيث يتضمن كل موقع 1 كلجم من المخدرات.

وأضاف: «أعددنا كميناً محكماً أسفر عن ضبط بقية المتهمين الستة، سواء الذين وضعوا المخدرات في المَوقِعين، أو المتهمين الذين جاؤوا لتسلم الكميات المخبأة، ومع استمرار التحقيقات تبين اعتمادهم على طريقة توزيع الكميات في مواقع جغرافية مختلفة».

وأوضح العميد ابن مويزة أن إجمالي المضبوطات بلغ قرابة 26 كيلوجراماً من المواد المخدرة و27 ألفاً و913 قرص ترامادول، وشملت أنواعاً متعددة كالكريستال، والحشيش، والهيروين، والماريجوانا.



رسائل مشبوهة

دعت شرطة دبي أفراد الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات أو رسائل مشبوهة تصلهم، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة «عين الشرطة» على تطبيق شرطة دبي الذكي.