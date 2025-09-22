الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

متحف زايد الوطني.. مبادرات استثنائية لأصحاب الهمم

متحف زايد الوطني.. مبادرات استثنائية لأصحاب الهمم
22 سبتمبر 2025 13:18

يوفّر متحف زايد الوطني، الذي يستعد لاستقبال الزوار في ديسمبر المقبل، مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات «أصحاب الهمم» بهدف توفير أفضل بيئة ترحيبية بهم، تشمل جولات بلغة الإشارة، وغرفة السكينة، وساعة السكينة، ومصاعد سهلة الوصول، ومحطات لمسية، ووسائل شرح بأشكال متعددة، وغيرها من الوسائل، التي تجعل زيارة المتحف تجربة مريحة وممتعة.

 

وأكدت آمنة الحمادي، رئيس وحدة إشراك الجمهور في متحف زايد الوطني، أن البرامج والمبادرات التي يعتمدها المتحف في مجال الوصول، ومنها الجولات بلغة الإشارة، تأتي ضمن التزامه الشامل بالدمج والتكامل، لافتة إلى أنه يُعد أول مؤسسة في أبوظبي تقدّم جولات بلغة الإشارة الإماراتية، بقيادة أخصائيين في التجربة المتحفية من الصُمّ، تهدف إلى تمكين الزوار من ذوي الإعاقة السمعية من التفاعل مع قصص المتحف ومقتنياته بطريقة ممتعة.

 

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم مبادرة مجتمعية لأصحاب الهمم
محمد الشرقي يفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني» في متحف الفجيرة

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة الذي يصادف 23 سبتمبر، إن موظفي المتحف، يتلقون التدريب المستمر على لغة الإشارة حتى يتمكنوا من التواصل مع زملائهم الذين يستخدمون اللغة بشكل رئيس، موضحة أن «الحقيبة الحسيّة» التي يوفّرها المتحف لتلبية احتياجات الجمهور من ذوي الاضطراب العصبي، تساعد الزوار على تنظيم تجاربهم الحسيّة أثناء استكشاف المتحف، مثل سماعات الرأس العازلة للصوت، والنظارات الشمسية، وأدوات التفاعل الحسي، ووسائل الدعم البصرية. وأضافت الحمادي أن المتحف يوفّر أيضاً «غرفة السكينة»، المصمّمة، لتكون بيئة آمنة ومريحة للزوّار على اختلاف أعمارهم واحتياجاتهم، بمن فيهم الأفراد من ذوي طيف التوحّد أو من لديهم احتياجات حسية مختلفة، لاستعادة الهدوء، وتنظيم المشاعر قبل متابعة الجولة في المتحف. كما يُنَظِّم المتحف، «ساعة السكينة»، المخصّصة لذوي طيف التوحد، ويُقدم أيضاً برنامج «رؤى بلا حدود»، وهو برنامج ربع سنوي يتيح للزوار من ذوي الإعاقات البصرية، استكشاف محتوياته من خلال جولات لمسية، وسرد قصصي، وورش عمل تفاعلية قائمة على التعلم مُتعدد الحواس.

المصدر: وام
متحف زايد الوطني
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
الرياضة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
اليوم 14:54
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اقتصاد
«الدار» تستحوض على حصة «مدن» في «الدار للعقارات»
اليوم 14:52
النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»
الرياضة
النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©